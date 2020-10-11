شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره في لوكسمبورغ العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته دوقية لوكسمبورغ اليوم، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.

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