كورونا يبقى معديًا على الأوراق النقدية 4 أسابيع

2020-10-11

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

كشفت دراسة حديثة عن أنه بإمكان فيروس كورونا المستجد البقاء على الأوراق النقدية لأربعة أسابيع.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز الأسترالي للتأهب لمواجهة الأمراض أن الفيروس قد يظل معديًا لأسابيع على الأوراق النقدية والزجاج والأسطح الشائعة الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد.

الأوراق النقدية البلاستيكية:

وكشفت الدراسة عن أن الفيروس يمكن أن يبقى لمدة 28 يومًا على الأسطح الملساء مثل الزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول والأوراق النقدية البلاستيكية في درجة حرارة الغرفة، أو 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت).

ويقارن ذلك بالبقاء 17 يومًا لفيروس الإنفلونزا.

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غسل الأيدي بانتظام:

وقالت ديبي إيجلز، نائبة مدير المركز: “تُظهر نتائجنا أن الفيروس يمكن أن يظل معديًا على الأسطح لفترات طويلة، مما يعزز الحاجة إلى الممارسات الجيدة مثل غسل الأيدي بانتظام وتطهير الأسطح”.

الاهتمام بالاشتراطات الصحية:

وتعليقًا على هذه الدراسة، قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور توفيق أحمد في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إنه في الواقع هذه أول دراسة عن الفترة الزمنية لبقاء فيروس كورونا على الأوراق النقدية، ومن وجهة نظره أن مثل هذه الدراسات تحتاج إلى أبحاث أخرى؛ إذ إن دراسة واحدة لا تكفي، ولكن أهم نصيحة هي الاهتمام بالجوانب الصحية مثل غسل اليدين بشكل دائم حتى بعد استخدام العملات.

الدفع بالبطاقة البنكية:

وقال أحمد: إن العملات الورقية تتلوث، وهذا الأمر مؤكد بعدة دراسات عالمية، ولكن بشكل عام هناك بدائل أخرى لتفادي أي شكل من التعرض للفيروسات أو البكتيريا وهي استخدام بطاقات الدفع البنكية فهي أضمن، مع الحرص على تنظيف البطاقة بعد كل استخدام.





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