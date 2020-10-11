الأرصاد تتوقع: مرتفعات 4 مناطق موعودة بالأمطار

2020-10-11

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحسنًا في فرص هطول الأمطار على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، اعتبارًا من يوم غد الاثنين إلى يوم الأربعاء القادم، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال نفس الفترة.

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كما توقعت الأرصاد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ويمتد تأثيره إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 14- 19 درجة مئوية.

الرياح السطحية والموج:

ولفتت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة وحالة البحر متوسط الموج، وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

ونوهت أن درجات الحرارة في مكة المكرمة ستكون اليوم 42 وهي أعلى درجة حرارة تسجل غدًا الاثنين، المدينة المنورة 35، الرياض 32، جدة وينبع 40، الدمام وتبوك 34، الطائف 29، الأحساء 35 درجة مئوية.



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