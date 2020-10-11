- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع: مرتفعات 4 مناطق موعودة بالأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد تتوقع: مرتفعات 4 مناطق موعودة بالأمطار
لا يستبعد تكون السحب الرعدية
متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحسنًا في فرص هطول الأمطار على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، اعتبارًا من يوم غد الاثنين إلى يوم الأربعاء القادم، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال نفس الفترة.
كما توقعت الأرصاد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ويمتد تأثيره إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 14- 19 درجة مئوية.
الرياح السطحية والموج:
ولفتت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة وحالة البحر متوسط الموج، وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36 كم/ ساعة، وحالة البحر متوسط الموج.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا:
ونوهت أن درجات الحرارة في مكة المكرمة ستكون اليوم 42 وهي أعلى درجة حرارة تسجل غدًا الاثنين، المدينة المنورة 35، الرياض 32، جدة وينبع 40، الدمام وتبوك 34، الطائف 29، الأحساء 35 درجة مئوية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع: مرتفعات 4 مناطق موعودة بالأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.