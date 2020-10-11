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شكرا لقرائتكم ترقية 66 من موظفي وموظفات جامعة المجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترقية 66 من موظفي وموظفات جامعة المجمعة
من المرتبة العاشرة فما دون
متابعات الخليج 365 - المجمعة
اعتمد رئيس جامعة المجمعة، الدكتور خالد بن سعد المقرن، ترقية عدد من موظفي وموظفات الجامعة من مستحقي الترقية من المرتبة العاشرة فما دون.
وأوضح الحساب الرسمي لـ جامعة المجمعة على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن عدد الموظفين والموظفات المترقين 66، حيث قدم المقرن التهنئة لجميع الموظفين الذين شملهم محضر الترقية، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود في خدمة الوطن والمساهمة في رقي مجتمع الجامعة.
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