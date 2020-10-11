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توعية منسوبي الجوازات بالدور الإنساني للهلال الأحمر

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- بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أمس المعرض التوعوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، الذي أقيم بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بالمديرية العامة للجوازات.

واستمع اليحيى إلى شرح مفصل من مدرب الهيئة المشرف على المعرض تركي الدهيمي حول أهمية الإسعافات الأولية ونبذة عنها، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إيقاف النزيف، ويهدف البرنامج إلى نشر الثقافة الإسعافية وتوعية منسوبي الجوازات بالدور الإنساني الذي تقدمه الهيئة، وكذلك التعرف على محتويات مركبة الإسعاف وحقيبة المسعف المنزلية، كما جرى أخذ المؤشرات الحيوية لزوار المعرض من منسوبي الجوازات.

واستمع الزوار لشرح عن كيفية الالتحاق بدورات الإسعافات الأولية لبرنامج الأمير نايف بن عبدالعزيز، ويستمر هذا المعرض الذي نظم بمبنى المديرية بالرياض، حيث يعد من المبادرات والفعاليات التي تنفذها الجوازات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ليومي الأحد والإثنين.

حضر الافتتاح نائب مدير عام الجوازات اللواء علي الزهراني ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات اللواء حمد الطاسان ومنسوبو القطاع من ضباط وأفراد ومدنيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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