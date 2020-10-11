حرس الحدود ينقذ 776 شخصا من جنسيات مختلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ رجال حرس الحدود 776 شخصا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى إحباط محاولات تهريب 16.650 طنا من مادة الحشيش المخدر وذلك خلال عام 1441.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أنه في إطار تنفيذ المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري لعام 1979م، واستمرارا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ برا وبحرا، تمكن رجال حرس الحدود من إنقاذ 776 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأوضح القريني أن حرس الحدود والذي من ضمن مهامه حماية أمن الحدود برا وبحرا من شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف أمن ومقدرات المملكة، وتمتهن تهريب الأشخاص والمواد المخدرة و الأسلحة، تمكن خلال العام 1441هـ من إحباط محاولات تهريب 16.650 طنا من مادة الحشيش المخدر، و685 طنا من مادة القات المخدر، و1360647 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدرة، إضافة إلى 2183 قطعة سلاح مختلفة، و789368 قطعة من الذخيرة المتنوعة، و63 قطعة من المواد المتفجرة، والقبض على 5376 شخصا تورطوا في تهريبها بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.

وبين أن رجال حرس الحدود أحبطوا محاولات تسلل 48505 أشخاص حاولوا الدخول والخروج من أراضي المملكة بطريقة غير نظامية، مما حتم التعامل معهم حسب ما يقتضيه نظام أمن الحدود، حيث بلغت حالات التسلل للداخل 44912 حالة، بينما بلغت حالات التسلل للخارج 3593 حالة، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات النظامية حيال الأشخاص بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.

وأكد المقدم القريني على أن رجال حرس الحدود مستمرون بكل عزم وحزم في حماية أمن حدود المملكة من كل محاولة تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.

ضبطيات حرس الحدود: