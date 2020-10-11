شكرا لقرائتكم خبر تعريف مراجعي أمانة جدة بآفة السموم القاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت أمانة محافظة جدة بمقرها أمس معرض «أمانة نقية» الذي تنظمه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين، بهدف توعية وتثقيف منسوبي الأمانة والمراجعين بأضرار وآفة السموم القاتلة صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

ودشن المبادرة التي تستمر خمسة أيام وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، حيث تضمن المعرض الوسائل والمواد التوعوية والتثقيفية، إضافة إلى إجراء كشف الرئتين والأسنان، والضغط والسكر وقياس هشاشة العظام، بجانب حضور طبيب عام للاستشارات والاستفسارات الطبية.

ويأتي المعرض ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الأمانة وجمعية كفى، وفي إطار مبادرات الأمانة مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم الأعمال والأنشطة التي تخدم السكان في شتى المجالات.