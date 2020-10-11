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تعريف مراجعي أمانة جدة بآفة السموم القاتلة

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- بواسطة أيمن الوشواش - استضافت أمانة محافظة جدة بمقرها أمس معرض «أمانة نقية» الذي تنظمه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين، بهدف توعية وتثقيف منسوبي الأمانة والمراجعين بأضرار وآفة السموم القاتلة صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

ودشن المبادرة التي تستمر خمسة أيام وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، حيث تضمن المعرض الوسائل والمواد التوعوية والتثقيفية، إضافة إلى إجراء كشف الرئتين والأسنان، والضغط والسكر وقياس هشاشة العظام، بجانب حضور طبيب عام للاستشارات والاستفسارات الطبية.

ويأتي المعرض ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الأمانة وجمعية كفى، وفي إطار مبادرات الأمانة مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم الأعمال والأنشطة التي تخدم السكان في شتى المجالات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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