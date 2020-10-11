شكرا لقرائتكم خبر 419 جولة على المراكز التجارية بمدن الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحد من انتشار فيروس كورونا ، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 419 جولة رقابية، منها 3 مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 11 مخالفة، منها 4 لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكورونا، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما عمدت إلى غسل وتعقيم وتطهير 724 موقعا، باستخدام 150,547 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7633 طنا من النفايات، وأزالت 3939 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الحالي 2624 بلاغا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض.