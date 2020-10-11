419 جولة على المراكز التجارية بمدن الشرقية

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وأسفرت الجولات عن تحرير 11 مخالفة، منها 4 لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكورونا، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما عمدت إلى غسل وتعقيم وتطهير 724 موقعا، باستخدام 150,547 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7633 طنا من النفايات، وأزالت 3939 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة.فيما استقبل مركز البلاغات 940 خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الحالي 2624 بلاغا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض.
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