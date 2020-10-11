صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة في أعمال صيانة وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

ونفذت وكالة التشييد والصيانة ممثلة في الإدارة العامة لشبكات السيول أعمال الصيانة لدرء مخاطر السيول، وذلك ضمن خطتها الدورية، للتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدسة، وشملت الأعمال المنفذة تنظيف العبارات والمناهل لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق، وأزيلت كميات كبيرة من الشوائب والمخلفات المتمثلة في الصخور والأتربة وأغصان الأشجار والأعشاب.

من جهة أخرى أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمشاركة إدارة النظافة بالأمانة الحواجز المخالفة والكتل الخرسانية أمام بعض المنازل الخاصة والمحال التجارية ضمن نطاق البلدية؛ والتي تؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أكرم الحربي أن الحواجز الخرسانية المخالفة تحجز بواسطتها مواقف السيارات بطرق عشوائية في الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية، مشيرا إلى جهود البلدية لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري، وضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة الصبات وأعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.

وأكد أن أعمال الإزالة التي تنفذها البلدية تهدف إلى تحسين المشهد البصري، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع والطرق بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات، مشددا على التزام المنشآت والمباني بالأنظمة واللوائح البلدية.