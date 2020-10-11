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يصل الصربي ليوبومير فيجسا لاعب الأهلي الجديد، إلى مدينة جدة، الثلاثاء المقبل؛ تمهيداً للمشاركة في تدريبات فريقه، استعداداً لانطلاق المنافسات الكروية.
وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "لاعبنا الجديد ليوبومير فيجسا يصل جدة صباح يوم الثلاثاء المقبل".
وأعلنت إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية انتهاء إجراءات التعاقد مع محور الارتكاز الصربي ليوبومير فيجسا (32 عاماً)، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم واحد.
ويأتي فيجسا إلى الأهلي قادماً من صفوف بنفيكا الذي انضم إليه في صيف 2013، كما الخليج 365 وقضى ستة أشهر على سبيل الإعارة مع ألافيس في يناير 2019 لنهاية الموسم.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 09:35 PM
بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد
يصل الصربي ليوبومير فيجسا لاعب الأهلي الجديد، إلى مدينة جدة، الثلاثاء المقبل؛ تمهيداً للمشاركة في تدريبات فريقه، استعداداً لانطلاق المنافسات الكروية.
وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "لاعبنا الجديد ليوبومير فيجسا يصل جدة صباح يوم الثلاثاء المقبل".
وأعلنت إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية انتهاء إجراءات التعاقد مع محور الارتكاز الصربي ليوبومير فيجسا (32 عاماً)، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم واحد.
ويأتي فيجسا إلى الأهلي قادماً من صفوف بنفيكا الذي انضم إليه في صيف 2013، كما الخليج 365 وقضى ستة أشهر على سبيل الإعارة مع ألافيس في يناير 2019 لنهاية الموسم.
، الأهلي يحدد موعد وصول محترفه الجديد الصربي ليوبومير فيجسا ،
المصدر : الخليج 365
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