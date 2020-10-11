، "الشرعية" تقضي على القائد الميداني للحوثيين في "مقبنة تعز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الضربات أسفرت عن مقتل مسؤول آخر بالميليشيا

قضى الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، على القائد الميداني في ميليشيا الحوثي المدعو "الكَرار"، في قصف مدفعي خلال مواجهات في محافظة تَعِز جنوب غربي البلاد.

وبينت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، أنها رصدت تحركات "الكَرار" قائد الحوثيين في محور جبهة مقبَنة، التي تشمل البَرح والكَدحة والقُحيَفة وقطاع حَيْس والمعَافِر في الساحل الغربي، وفقاً لـ "سبوتنيك".

وأضافت الألوية أن مدفعية اللواء الـ 14 عمالقة، وجهت ضربات مركزة نحو الهدف، أسفرت عن مقتل "الكَرار" وعدد من مرافقيه.

وأوضحت أن الضربات أدت إلى مقتل المسؤول الثقافي للمحور المدعو "أبو علي"، الذي ينتمي لمنطقة مَران في محافظة صَعدة.