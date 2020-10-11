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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته دوقية لوكسمبورغ اليوم، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 09:23 PM
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته دوقية لوكسمبورغ اليوم، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.
، "ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية لوكسمبورغ ويبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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