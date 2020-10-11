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سجّل لبنان 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 53568 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 459 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23401.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 09:20 PM
إجمالي الوفيات بلغ 4591010 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 53568
سجّل لبنان 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 53568 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 459 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23401.
، 1010 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 53568 ،
المصدر : الخليج 365
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