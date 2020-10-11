طريق الذيبية يواصل حصد الأرواح بحفر الباطن.. والنقل تؤكد: أولويته 16

2020-10-11

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يعتبر طريق الذيبية – قاعدة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن، من أهم الطرق التي يسلكها المواطنون ذهابًا وإيابًا، لكنهم يعانون من ضيق الطريق، مطالبين وزارة النقل بتنفيذ مشروع الازداوجية الذي تم إدراجه في ميزانية الوزارة العام المالي 1436/1437هـ .

“متابعات الخليج 365” التقت بعدد من سكان مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن، حيث قال سعيد الغامدي إن الطريق الذي يربط الذيبية بقاعدة الملك خالد العسكرية يسلكه يوميًا أكثر من 10 آلاف سيارة خاصة أوقات الذروة، وفقد على الطريق العديد من الأرواح، مضيفًا أن مشروع ازدواجية الطريق تم ترسيته من وزارة النقل قبل عامين تقريبًا ولم نرَ حتى هذا اليوم أي تحرك.

ويأمل عدد من سكان الذيبية النظر بعين الاعتبار لهذا الطريق الحيوي المهم والاهتمام به وجعله طريق بمسارين؛ تجنبًا لوقوع الحوادث المروعة التي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.

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ومن جانبها، أوضحت وزارة النقل في تصريح خاص لـ “متابعات الخليج 365” أن هذا الطريق هو أحد الطرق التابعة لوزارة النقل بالمنطقة الشرقية، ويبلغ طوله 17 كم، ويربط مدينة الذيبية بالقاعدة العسكرية، وينتهي الطريق عند البوابة رقم 6 الخاصة بالقاعدة العسكرية، علمًا أن الطريق مفرد بطول 15.8 وعرض 12.5 متر، ويوجد جزء من الطريق مزدوج مع فصل الحركة بجزيرة وسطية بطول 1.2 كم.

وأضافت الوزارة، نؤكد لكم أن الطريق تتوافر به وسائل السلامة مثل (اللوحات الإرشادية والتحذيرية – مطبات اهتزازية تحذيرية تم تنفيذها بالاتجاهين).

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الصيانة الدورية تجري على الطريق ومنها تنفيذ أعمال الدهانات وإصلاح طبقة الإسفلت التي قد تحتاج للإصلاح، كما يتم تنفيذ تجهيزات السلامة حسب احتياج الطريق بشكل دوري.

وبينت الوزارة، فيما يتعلق بازدواج الطريق، أنه ضمن الطرق المقترحة لميزانية وزارة النقل للمنطقة الشرقية عام 1440/1441، ويحظى بالأولوية رقم 16 تحت مسمى (تنفيذ ازدواج وصلة الطريق المؤدي من هجرة الذيبية / القاعدة) بطول 17 كم.





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