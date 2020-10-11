2020-10-11

بندر بن سلطان: أكررها الشعب الفلسطيني هو المتضرر الأول من إخفاق قيادته

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمير بندر بن سلطان ، أنه يقدر ويحترم الشعب الفلسطيني وهم المتضرر الأول و”الأول مكرر” من إخفاق قيادته.

وكتب حساب “رأي بندر” على موقع تويتر، المهتم بإيضاح الحقائق والمواقف المشرفة التي قامت بها المملكة وقيادتها لما عاصره من قضايا ومواقف دولية: حتى لا أسمح بتفسير ما قلت على هوى من له هوى أو أصحاب النوايا السيئة.. أحترم وأقدر الشعب الفلسطيني وقلتها وكررتها في مقابلتي عدة مرات.. فهم أهلنا وإخواننا وأخواتنا. وهم وبكل أسف المتضرر الأول، والأول مكرر من إخفاقات قيادته.

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وشدد الأمير بندر بن سلطان أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لكن محاميها فاشلون، مذكرًا بالدور الذي تقوم به المملكة لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار في حوار خاص مع قناة العربية قبل أيام إلى أن المملكة تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وقضية عادلة، وقدمت دعمها عبر التاريخ لعودة حقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الأمير بندر بن سلطان مواقف ملوك المملكة المتعاقبين منذ عهد الملك المؤسس- رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم فلسطين.



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