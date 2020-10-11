ترامب: حصلت على المناعة ضد كورونا

2020-10-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه باتت لديه مناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك غداة نشر طبيبه تقريرًا يشير فيه إلى أن الرئيس لم يعد يشكل مصدرًا لنقل العدوى.

وأضاف ترامب أن الفحوص أظهرت أنه سيكون بمقدوره العودة إلى الحملة الانتخابية دون تشكيل خطورة على الآخرين، حسبما نقلت “رويترز”.

وتابع: “لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أن لدي مناعة لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، أو مدى الحياة. لا أحد يعرف حقًّا لكنني أتمتع بمناعة. يمكنني الخروج”.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يستعد فيه لاستئناف حملته الانتخابية يوم الاثنين بالعودة إلى التجمعات الكبيرة.

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وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي، قد قال السبت: إن الرئيس ترامب خضع لاختبار للكشف عن كوفيد-19 والذي أثبت أنه لم يعد يشكل “خطرًا لنقل العدوى لآخرين”.

وبيّن كونلي أن الاختبارات أثبتت أنه لم يعد هناك دليل على تضاعف الفيروس بشكل نشط.

وظهر ترامب في أول مناسبة عامة السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي بعد بقائه بالمستشفى ثلاثة أيام للعلاج من فيروس كورونا.

وشارك ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض حملت اسم “احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام” حضرها بضع مئات.

وألقى ترامب كلمة مختصرة اتسمت بلهجة حازمة وواثقة شملت الإشادة بسجله في محاربة الجريمة ودعم الاقتصاد، كما هاجم الديمقراطيين وسط هتاف الحضور.



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