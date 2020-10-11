رسالة من خادم الحرمين لأمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد والوفد المرافق، حيث سلم أمير الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحمل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، ومن الجانب الكويتي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

من جانب آخر استقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر السيف أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد والوفد المرافق، حيث سلمه رسالة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وحمل ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، ومن الجانب الكويتي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.