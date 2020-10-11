توظيف 1500 من السجناء المفرج عنهم وأسرهم

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وستتكفل «تراحم» بالمبالغ المتفق عليها بشكل شهري للحالات المحققة من التدريب والتوظيف والاستمرارية بالعمل، على أن تتولى الشركة تدريب وتوفير فرص العمل للمفرج عنهم وأسرهم غير الضمانيين وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى متابعة وحماية استحقاقاتهم وضمان تدابير استدامتهم الوظيفية.وأوضح الأمين العام للجنة، تركي البطي، أن العقد المبرم سيسهم في توظيف نحو 1500 من المفرج عنهم وأسرهم بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتناغم مع استراتيجية «تراحم» في تنمية القدرات البشرية لدى المفرج عنهم وأسرهم، تحقيقا لضمان الاستدامة المالية وتوفيرا للحياة الكريمة لهم بما يحول دون الحاجة إلى طلب المعونة أو عودتهم للجريمة مرة أخرى.
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