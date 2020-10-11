معالجة البكرات السينمائية التاريخية بأرشيف دارة الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل المركز السعودي للمحتوى الرقمي (رقمن) مشروع التحويل الرقمي والمعالجة الفنية لعدد من البكرات السينمائية والصوتية التاريخية في أرشيف دارة الملك عبدالعزيز. حيث عمد المركز إلى معالجة وترميم 566 بكرة سينمائية وصوتية، وما يعادل (12000م)، ومن ثم تحويلها إلى صيغ رقمية بجودة عالية 4K. وأوضح مدير المركز الدكتور سليمان الشهري أن المركز اعتمد في عمليات التحويل الرقمي على المعايير الصادرة عنه والممارسات المثلى العالمية لأغراض الحفظ طويل المدى والإتاحة ومتطلبات العمليات لما بعد الرقمنة (مثل المونتاج)، حيث أضيفت صيغ (Digital Picture Exchange (DPX وملفات مستقلة للصوت وملفات للصور المتحركة، مما سيتيح إمكانيات عالية للإفادة من محتوى البكرات لبثها عبر مختلف المنصات والوسائط والإفادة منها في صناعة محتوى تاريخي وثقافي جديد.

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