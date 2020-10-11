أمير مكة يستعرض خطط فرع النيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بمكتبه في جدة مع مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة المعين حديثا، عبدالعزيز الدوسري، خطط الفرع الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وسبل تعزيز التعاون بين الإمارة والفرع. وهنأ أمير المنطقة الدوسري بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق والعون في مهام عمله. من جانبه قدم مدير فرع النيابة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدا حرصه ومنسوبي الفرع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات. من جانبه قدم مدير فرع النيابة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدا حرصه ومنسوبي الفرع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.

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