شكرا لقرائتكم خبر توقيع 20 عقدا لمشاريع بحثية بجامعة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويأتي توقيع المجموعات البحثية التي شملت مجالات «المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ونواقل الأمراض، وصناعة الأدوية من المصادر الطبيعية، إضافة إلى المجالات الواعدة التي تشمل مصادر المياه والطاقة والزراعة المستدامة والبيئة البحرية والتنمية المجتمعية»، تأكيدا على دور البحث العلمي في إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات، وإيجاد الحلول الإبداعية انطلاقا من الموارد المحلية، بما يحقق مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني أمس توقيع عقود مع باحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لـ20 مجموعة بحثية ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم للبحث والتطوير والابتكار، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس الجامعة.ويأتي توقيع المجموعات البحثية التي شملت مجالات «المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ونواقل الأمراض، وصناعة الأدوية من المصادر الطبيعية، إضافة إلى المجالات الواعدة التي تشمل مصادر المياه والطاقة والزراعة المستدامة والبيئة البحرية والتنمية المجتمعية»، تأكيدا على دور البحث العلمي في إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات، وإيجاد الحلول الإبداعية انطلاقا من الموارد المحلية، بما يحقق مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع 20 عقدا لمشاريع بحثية بجامعة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.