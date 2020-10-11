القبض على مواطن سرق تجهيزات الرصد الآلي

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك على مواطن أتلف أجهزة رصد آلي وسرق تجهيزاتها.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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