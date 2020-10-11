شكرا لقرائتكم خبر وكلاء التعليم العالي يناقشون مساواة أبناء دول الخليج في القبول بالجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد المعلا، حيث ناقش المجتمعون قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ40 المتعلقة بالتعليم العالي في دول المجلس، وجهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والموضوعات ذات الأهمية أبرزها تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، و مشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تعرض على الاجتماع المقبل للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.
كانت هذه تفاصيل خبر وكلاء التعليم العالي يناقشون مساواة أبناء دول الخليج في القبول بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.