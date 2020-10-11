اخبار السعوديه

وكلاء التعليم العالي يناقشون مساواة أبناء دول الخليج في القبول بالجامعات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر وكلاء التعليم العالي يناقشون مساواة أبناء دول الخليج في القبول بالجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم العشرين عبر الاتصال المرئي أمس مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد المعلا، حيث ناقش المجتمعون قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ40 المتعلقة بالتعليم العالي في دول المجلس، وجهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس (كوفيد-19)، والموضوعات ذات الأهمية أبرزها تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، و مشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تعرض على الاجتماع المقبل للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكلاء التعليم العالي يناقشون مساواة أبناء دول الخليج في القبول بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا