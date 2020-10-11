شكرا لقرائتكم خبر وكلاء التعليم العالي يناقشون مساواة أبناء دول الخليج في القبول بالجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم العشرين عبر الاتصال المرئي أمس مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد المعلا، حيث ناقش المجتمعون قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ40 المتعلقة بالتعليم العالي في دول المجلس، وجهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والموضوعات ذات الأهمية أبرزها تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، و مشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تعرض على الاجتماع المقبل للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون.