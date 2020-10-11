شكرا لقرائتكم خبر 3311 متدربا يؤدون اختباراتهم النهائية بهيئة التخصصات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يؤدي 3311 متدربا يمثلون 40 تخصصا صحيا اختباراتهم النهائية هذا الأسبوع في برامج الدراسات العليا لشهادة الاختصاص السعودية، في 6 مراكز اختبارية داخل المملكة وخارجها، وفق أعلى الاحترازات الصحية. وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن الاختبارات تجري بطريقة الكترونية في مراكز الاختبارات المحوسبة في الرياض، جدة، الخبر، أبها، ومدينة المنامة في البحرين، ومدينة دبي بالإمارات بشكل متزامن. وأشار إلى أن اختبارات برامج الدراسات العليا تهدف إلى تقويم مستوى المتدربين، والتأكد من حصولهم على المستوى المطلوب للحصول على شهادة الاختصاص السعودية، وتجري وفق إطار زمني معد سابقا لتنظيم عملية التقويم. ونوه إلى ما تمثله شهادة الاختصاص السعودية بمختلف تخصصاتها من أهمية في إمداد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة على أعلى المعايير، لافتا إلى أن الهيئة سخرت كل الإمكانات للمتدربين لتجاوز الظروف الناتجة عن جائحة كورونا خلال هذا العام من خلال دعم المتدربين بمبادرة «هيئتكم معكم» التي كان لها أثر كبير في التسهيل على المتدربين ومساندتهم في مسيرتهم التدريبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3311 متدربا يؤدون اختباراتهم النهائية بهيئة التخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.