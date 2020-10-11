خارطة حرارية لدراسة احتياجات أسر 5 محافظات بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناولت حلقة النقاش الأولى لرؤساء اللجان المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة مكة المكرمة، مشروع الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة التي عملت عليها اللجنة بالتعاون مع جمعية المودة للتنمية الأسرية.

وبدأت حلقات النقاش باستعراض رئيس اللجنة الدكتور راشد الغامدي أبرز منجزات اللجنة منذ تأسيسها في عام 1440 وما حققته خلال السنتين الماضيتين.

وأشار الغامدي إلى أن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة من أبرز المشاريع التي عملت عليها اللجنة، لافتا إلى أن مخرجات حلقة النقاش تركزت حول احتياجات المحافظات وفق المحاور المستهدفة في استراتيجية اللجنة، حيث جرى التحدث عن 4 محاور رئيسة وتشكيل فرق لها في اللجنة وهي فريق حماية الأسرة، فريق كبار السن، فريق الطفل، فريق المرأة، وأدار مشرف كل فريق النقاش مع رؤساء لجان المحافظات حول احتياجات كل محافظة في كل محور وما هي التحديات التي تواجهها الأسرة في كل محور وأيضا ما هي الفرص المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها، وأدار حلقة النقاش الدكتور عادل الغامدي عضو لجنة شؤون الأسرة.

وبين رئيس اللجنة أن حلقة النقاش نتجت عنها 13 توصية من أبرزها إصدار دليل إرشادي للجان في المحافظات لتنفيذ الخطط والبرامج، والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات للأسر بمحافظة مكة المكرمة، وتفعيل نصيب الأسر في القرى والأرياف في المنطقة من المبادرات والبرامج والمشاريع، وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه القضايا الأسرية في القرى والأرياف، وتفعيل دور المجالس المحلية في دعم الأسرة وتنميتها، وتكثيف البرامج التعليمية والتأهيلية لبناء جيل متفهم للتغيرات المحيطة بالمحافظة، وإعداد قاعدة بيانات لحصر تحديات الأسرة في محافظات ومراكز المنطقة لتقديم الدعم والحلول للمبادرات والبرامج المقترحة.

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ما هي الخارطة الحرارية؟

دراسة لاحتياجات الأسرة في محافظات:

مكة المكرمة

جدة

الطائف

الليث

2000 شخص شملتهم عينة الدراسة

من أهداف الدراسة: