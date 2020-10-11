شكرا لقرائتكم خبر 323 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 593 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 593 حالة، و25 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 339267 حالة، من بينها 8894 حالة نشطة، منها 826 حالة حرجة.وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا أن المملكة تواجه تراجعا في الإصابات بسبب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، مضيفا «لا نريد أن نختبر الموجة الثانية، طبقوا الإجراءات الاحترازية الصحية».

وقال «من أسباب ارتفاع إصابات كورونا في بعض الدول قد يكون تحور الفيروس، أو عودة الأنشطة لديهم دون إجراءات وقائية»، مشيرا إلى أن المملكة تقدم دراسات رائدة للوصول إلى معلومات كافية حول كورونا.

وبين أن الفحوصات تجاوزت 7 ملايين، ولازالت مستمرة حتى انتهاء الجائحة، لافتا إلى أن السعودية هي الأولى عربيا والثانية في الشرق الأوسط في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وفي حين قفزت نسبة حالات التعافي من كورنا إلى 95.89%، أعلنت الصحة عن اكتشاف علاج يساعد على انخفاض الوفيات بنسبة 50% في «الحالات الحرجة» لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وبالرغم من عودة العمرة تدريجيا سجلت مكة المكرمة أمس أقل عدد في حالات كورونا منذ تفشي الفيروس وذلك بـ 8 إصابات. فيما سجلت جدة رقما قياسيا جديدا منذ تفشي كورونا وذلك بـ 3 إصابات.