323 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 593 حالة

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وقال «من أسباب ارتفاع إصابات كورونا في بعض الدول قد يكون تحور الفيروس، أو عودة الأنشطة لديهم دون إجراءات وقائية»، مشيرا إلى أن المملكة تقدم دراسات رائدة للوصول إلى معلومات كافية حول كورونا.
وبين أن الفحوصات تجاوزت 7 ملايين، ولازالت مستمرة حتى انتهاء الجائحة، لافتا إلى أن السعودية هي الأولى عربيا والثانية في الشرق الأوسط في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وفي حين قفزت نسبة حالات التعافي من كورنا إلى 95.89%، أعلنت الصحة عن اكتشاف علاج يساعد على انخفاض الوفيات بنسبة 50% في «الحالات الحرجة» لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
وبالرغم من عودة العمرة تدريجيا سجلت مكة المكرمة أمس أقل عدد في حالات كورونا منذ تفشي الفيروس وذلك بـ 8 إصابات. فيما سجلت جدة رقما قياسيا جديدا منذ تفشي كورونا وذلك بـ 3 إصابات.
- إجمالي الحالات 339,267
- المتعافون 325,330
- الحالات الحرجة 8,894
- الوفيات 5043
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