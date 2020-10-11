14 مسارا حول الكعبة تحقق أعلى معايير السلامة للمعتمرين

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من المشرفين على الطواف (مكة) استخدمت فيها ألوان متعددة

3 مسارات منها لعربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

531 موظفا لتفويج المعتمرين

3 ورديات لكل وردية 159 موظفا يترأسهم 18 مدير تفويج

1000 معتمر يتم استقبالهم كل 3 ساعات

6000 معتمر يجري تفويجهم يوميا السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم 14 مسارا حول الكعبة المشرفة في تنظيم حركة حشود الطائفين من المعتمرين، وحققت هذه المسارات أعلى معايير السلامة المتخذة ضمن الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت المطاف بخطوط متوازية من المسارات ذات الألوان المتعددة، حيث خصصت المسارات الثلاثة الأولى منها لعربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويبدأ المعتمرون الطواف من الخارج إلى الداخل، ويتنقلون من مسار إلى مسار بشكل حلزوني، ويبدأ أول أشواط الطواف من المسار العاشر وينتهي في المسار الثالث، خلال نقطة انتقال حددت بين المسارات، ثم يجري تفويج المعتمرين من المطاف إلى المسعى من خلال مسار جهز بزاوية 45 درجة، لتجنب التصادم أو تعطيل المسارات الأخرى. 4 نقاط حول المسجد الحرم للتفويج إلى داخل المطاف موزعة على: الشبيكة

أجياد

كدي

باب علي من المشرفين على الطواف (مكة)

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