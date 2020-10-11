السجن والغرامة في انتظار منتهكي قوانين حماية حقوق المؤلف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل السعودية التقدم في مجال الملكية الفكرية، حيث وضعت عددا من القوانين والمحاذير التي توقع العقوبات على الناهبين وتحمي حقوق الأفراد، حيث أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية دليل سياسات كوثيقة استرشادية، تهدف إلى دعم وتمكين الابتكار والإبداع، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالإنفاذ وحماية الحقوق، وتجنب التعديات على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

حماية الحركة الأدبية والفنية البرامج المقرصنة وتتبع IP

تعمل الهيئة على عدد من المسارات الخاصة بالإنفاذ ومراقبة المنتهكين والتي من شأنها تعزيز الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتتم دراسة جميع الحلول الخاصة بهذا الشأن بما فيها التتبع من خلال مزودي خدمات الإنترنت من القطاع الخاص أو من خلال الشركاء في القطاع الحكومي، وكذلك التعاون الدولي في ملاحقة وإيجاد حلول لشركات الاستضافة والمواقع الخارجية، حيث إن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكا للأنظمة ويعاقب عليها القانون.

تصوير وطباعة الكتب

تعد عملية تصوير وطباعة الكتب كاملة وتداولها من الممارسات المخالفة استنادا إلى نص المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف، وتتولى اللجنة المختصة إيقاع العقوبات المناسبة حيال هذه الممارسات، والتي نصت عليها المادة (22) من نظام حماية حقوق المؤلف ومن هذه العقوبات، غرامة مالية لا تزيد على (250 ألف ريال) للمخالف، وقد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

للجنة المختصة صلاحية تقدير العقوبة بما يتناسب مع حجم المخالفة، والتي تستوجب عقوبة مغلظة بالسجن، أو شطب ترخيص، أوغرامة فوق 100 ألف.

مراكز الطباعة والتصوير خارج الجامعات وداخلها لا توجد قوانين وتشريعات خاصة بمراكز الطباعة والتصوير خارج الجامعات وداخلها، وتنطبق عليها الأنظمة الإعلامية كنظام المطبوعات والنشر ونظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.

ولكن في حال وجد بلاغ بأن الجامعة لم تلتزم، تستقبل الهيئة البلاغات أو الشكاوى الخاصة بأصحاب الحقوق أو من يمثلهم والمتعلقة بالممارسات المخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، والتي منها نسخ أو تصوير المصنف الأدبي دون أخذ إذن كتابي من المؤلف.

صفحات محدودة

نص نظام حماية حقوق المؤلف في المادة الخامسة عشرة على استثناءات وأوجه محددة مشروعة دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، منها:

الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية، ويكون بشروط:

أ – ألا يتم بشكل تجاري، أو ربحي.

ب – أن تكون النسخ مقصورة على حاجة الأنشطة.

ج – ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.

د – أن يكون المصنف قد نفد، أو فقدت إصدارته، أو تلفت.

فإن تحديد نسبة محددة غير وارد في النظام أو اللائحة التنفيذية ولكن يتم ذلك بما لا يخالف الشروط أعلاه، وتنظر اللجنة في كل تعد يطرأ على نظام حماية حقوق المؤلف وهل هو في نطاق الاستثناء أم لا.

هل يجب أن تطبق جميع الشروط على المصنف لحمايته؟

يجب أن تطبق جميع الشروط

عدم الإضرار بالاستفادة المادية للمصنف يقصد بها أن الاستعانة بالمصنف للأغراض المشار إليها في المادة لا يتعارض مع مصالح المؤلف المالية، وذلك ألا يؤدي هذا الاستخدام النظامي إلى منع صاحب الحق من التمتع بممارسة حقوقه المالية المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام.

محلات التصوير خارج المكتبات

تتابع الهيئة السعودية للملكية الفكرية التزام المحلات التجارية بعدم انتهاك الحقوق، حيث نفذت الهيئة أخيرا ممثلة بإدارة احترام الملكية الفكرية عددا من الحملات التفتيشية على المؤسسات والمحال التجارية وتم ضبط عدد من مراكز التصوير المنتهكة.

تعد الكتب من المصنفات المحمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف وفقا للمادة الثانية، وتعد طباعة أو نسخ أو تصوير الكتاب بدون إذن – بشكل عام - مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف وفق ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون البند 8 وتسعى الهيئة من خلال حملاتها التفتيشية إلى الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

شراكات

تعمل الهيئة على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والعام وفي هذا الجانب الهيئة بصدد إنشاء اللجنة الوطنية للإنفاذ حيث يتم تحليل جميع الجهات ذات العلاقة والتي تتقاطع مع نطاق منظومة إنفاذ الملكية الفكرية ومن ثم يتم ترشيحهم في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية. وتهدف الهيئة من هذه الشراكات إلى رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية.

معرفة المواقع المخالفة للقوانين

من خلال محركات البحث يتم تحديد المواقع والممارسات المشتبهة المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، كذلك من خلال الشكاوى من أصحاب الحقوق، وأيضا يوجد بعض الجهات المختصة بممارسات القرصنة والتي توفر الأدوات والمنصات الالكترونية والتي تعمد إلى تحليل المواقع والمستخدمين، ومن ثم فحص محتوى هذه المواقع المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

البرامج غير الأصلية

استخدام البرامج غير الأصلية يعد مخالفة من مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ويتم رصد تلك المحلات من خلال الجولات الرقابية على منشآت القطاعين الخاص والعام، وكذلك من خلال التفتيش على المواقع الالكترونية لضبط هذه الممارسات أو الانتهاكات والتي تقوم بها الهيئة بشكل دوري،

ومن ثم ضبط هذه المخالفات واستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وإحالة القضية إلى اللجنة المختصة لإصدار العقوبات المناسبة والتي نصت عليها المادة (22) من نظام حماية حقوق المؤلف، وتعد محلات الصيانة مسؤولة عن المخالفات التي يتم ضبطها داخل المحل استنادا على نص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.

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عقوبات المؤسسات والشركات

العقوبات في النظام تشمل الأفراد والمؤسسات، الغرامة وشطب السجل، الإغلاق والسجن في بعض الأحيان، وتحدد العقوبات عن طريق اللجنة المختصة بناء على نوع المخالفة وجسامتها.

الطلاب والجامعات والبرامج غير الأصلية وغير المرخصة

الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير البرامج من خلال المصادر الرسمية والمعتمدة وفي هذا الجانب من الضروري رفع ثقافة الملكية الفكرية لدى جميع شرائح المجتمع، وجاري العمل على إيجاد اتفاقيات مع الشركات الكبرى لتوفير نسخ خاصة للطلاب في الجامعات بشكل مجاني. لكن الأصل هو في حال التعدي على البرامج بطرق غير نظامية، فهو يعد مخالفة يعاقب عليها القانون استنادا على نص المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.

برامج VPN

الأساليب والممارسات المتبعة في طرق الانتهاكات تتطور وبشكل كبير خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتوفر عدد من البرامج والتطبيقات، ولكن من جانب آخر توجد أدوات وبرامج توضح بيانات المستخدمين وجاري العمل على هذا الجانب لوضع حدود للممارسات واستخدام البرامج والتطبيقات التي من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والأصل أن تصفح هذه المواقع وتحميل المحتوى بطريقة غير نظامية يعدان مخالفين للنظام.

العلامات التجارية استخدام logo دون أخذ إذن

تتمتع التصاميم بمختلف أنواعها بالحماية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف وفقا للمادة الثانية من النظام، ويعد استخدام الشعار بدون أخذ إذن من صاحب الشعار – بشكل عام – مخالفا لنظام حماية حقوق المؤلف وفق ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون البند 1.

أما نظام العلامات التجارية فيحمي أيضا الشعارات المسجلة كعلامة تجارية ولا يحق لأي فرد أو شركة استخدام شعار أو علامة إلا بإذن صاحبها.

وفيما يخص العقوبات فبحسب الأنظمة واللوائح أدناه:

وفقا لنظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 26 رجب 1435هـ، هي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتختلف العقوبات المنصوص عليها بالنظام (القانون) باختلاف المخالفة المرتكبة، ويمكن أن يعاقب المخالف أيضا بما لا يزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف.

برامج التحميل

في حال رصد تلك الممارسات فهي تعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية ومن المخالفات التي نص عليها نظام حماية حقوق المؤلف، ويحق لأصحاب الحقوق أو من يمثلهم تقديم شكوى أو بلاغ لدى الهيئة على تلك الممارسات من قبل المستخدمين أو أصحاب المواقع الالكترونية.

أغلب التطبيقات التي يتم استخدامها هي في الأصل شرعية وتستخدم لتسهيل الأعمال بطرق شرعية ولكن يتم استغلالها واستخدامها لممارسات منتهكة وغير شرعية وبالتالي يصعب تقنينها ووضع قوانين خاصة بهذه البرامج، كما أن الممارسات في القرصنة والانتهاكات المتعلقة بالحاسب الآلي كثيرة ومتنوعة ومتطورة فهي تحد عالمي وتسعى الهيئة إلى وضع مسار وسياسة واضحة لضبط تلك الممارسات.

مبادرة مسؤول

الهيئة بصدد إطلاق مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية على جميع الجهات الحكومية، بحيث يكون الشخص مسؤولا عن امتثال الجهات الحكومية لأنظمة الملكية الفكرية ومنها مراقبة الأنظمة والشبكات والبرامج والرخص إضافة إلى التأكيد على الالتزام بجميع فروع الملكية الفكرية وإعداد سياسات خاصة بها.

وهذا يساعد الجامعات والمنشأة التي تستخدم شبكة الإنترنت على مراقبة عملية التحميل من المواقع وإيقاف المستخدم.

الصحف

(النسخ واللصق)تستسهل بعض المواقع نسخ ولصق محتوى بعض الصحف دون الإشارة إليها، ويعد هذا خرقا لقانون الملكية الفكرية، حيث نصت المادة الخامسة عشرة في نظام حماية حقوق المؤلف على استثناءات وأوجه محددة مشروعة دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، منها:

الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متماشيا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد. وينطبق ذلك أيضا على الخلاصة الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.

فلا بد من الالتزام بشرط ذكر المصدر واسم المؤلف، وإلا يعد الاستشهاد دون الالتزام بذلك تعديا على نظام حماية حقوق المؤلف.

دليل القوانين واللوائح

تتوفر الأنظمة واللوائح لكل المجالات التي تعمل عليها الهيئة عبر الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

أرقام للهيئة

استقبلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 130 قضية خلال الربعين الثالث والرابع من 2019

فتحت 60 قضية من خلال جولات ميدانية

استقبلت 76 قضية مباشرة من المــدعـــي في مقر الهيئة

استقبلت 54 قضية تم تحويلـها من وزارة الإعلام

استقبلت لجنة النظر في مخالفات حقــوق المــؤلف 120 قضية

قضايا حقوق المؤلف

القضايا الأدبية 47%

القضايا الفنية 34%

قضايا الحاسب الآلي 19%

مناطق الانتهاكات

منطقة الرياض 220 71%

منطقة مكة المكرمة 28 9%

المنطقة الشرقية 12 4%

بقية مناطق المملكة 50 16%

لجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية

عقدت اللجان عدد 153 جلسة قضائية

نظرت اللجان 362 دعوى من دعاوى منازعات الملكية الفكرية

أصدرت اللجان 152 قرارا

أعدت الأمانة العامة للجان 240 دراسة قانونية في دعاوى منازعات الملكية الفكرية

العقوبات

أصدرت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف 58 عقوبة،