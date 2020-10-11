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سجلت الجزائر اليوم (الأحد)، 132 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53072 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في الجزائر.
وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر، أنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1801 حالة.
وأضافت أنها سجلت تعافي 104 مرضى خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37274 حالة.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 08:54 PM
الفيروس أودى بحياة 6 مرضى خلال يومإصابة 132 جزائريًا جديدًا بـ "كورونا" .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 53072
سجلت الجزائر اليوم (الأحد)، 132 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53072 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في الجزائر.
وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر، أنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1801 حالة.
وأضافت أنها سجلت تعافي 104 مرضى خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37274 حالة.
، إصابة 132 جزائريًا جديدًا بـ "كورونا" .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 53072 ،
المصدر : الخليج 365
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