محمد بن مسعود - الدمام - أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية. فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين. 11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 08:17 PM Advertisements "الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية "الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية. فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين. الكلمات المفتاحية ، "الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.