

حائل 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

وقَّعت جامعة حائل اليوم, مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", وذلك في إطار دعم وتطوير برامج ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال من طلبة الجامعة.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, بمحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد الذي زار الجامعة.

واطلع المهندس الرشيد على جهودها في هذا الإطار, كما التقى عددًا من طلبة الجامعة الذين التحقوا بعدد من البرامج والمعسكرات والدورات في مجال ريادة الأعمال.

وأكد معالي رئيس الجامعة اهتمام الجامعة في هذا المجال الذي يُعد من الأولويات, كما عملت الجامعة على تطويره من خلال وضع السياسات الخاصة ببرامج ريادة الأعمال وإنشاء وتهيئة البيئة الجاذبة للطلبة وكذلك تنظيم العمل وتوسيع مجالات المشاركة في المعرفة أو المهارات ذات العلاقة.

وأشار معاليه إلى أهمية استمرار التعاون والتكامل مع جهود وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي تهدف لرعاية ودعم الشباب في مجالات ريادة الأعمال.

وبين أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا للبرامج والمشروعات التي تُنفذ بالتعاون مع منشآت لتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع الجهات والقطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها وتسهم في تطوير مخرجاتها من الطلبة والباحثين ورواد الأعمال.

// انتهى //

20:55ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حائل توقِّع مذكرة تعاون مع "منشآت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.