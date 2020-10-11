السعودية اليوم / إزالة أكثر من 36 ألف م3 من أنقاض ومخلفات بناء بالقريات



القريات 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة القريات أكثر من (36072 متراً مكعباً من الأنقاض) خلال الثلاثة الأسابيع الماضية من الأنقاض ومخلّفات البناء مجهولة المصدر من حي حصيدة وحي المروج.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري، أنّ ذلك يأتي ضمن الحملة الشاملة التي أطلقتها البلدية مؤخّراً لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشوّه البصري والمخالفات والحفاظ على الصحة العامة، وفق توجيهات وحرص سمو أمير منطقة الجوف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة.

وأضاف الشمري أن الفترة الماضية شهدت ضبط عدد من قائدي مركبات النقل يعمدون إلى رمي الأنقاض في الأراضي الفضاء، وجرى تطبيق الجزاءات والغرامات، مبيناً أنّ فرق المتابعة الخدمية في البلدية حصرت جميع مواقع الأنقاض مجهولة المصدر لرفعها وفق برامج مجدولة في الأحياء السكنية التي جرى اعتمدها مؤخرا لجميع أحياء القريات.

وأشار إلى أهمية دور المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم إلى المرادم المعتمدة، والإبلاغ عن مخالفات رمي أنقاض المباني التي يقوم بها بعض قائدي مركبات النقل، على الرقم المباشر (940).

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20:49ت م

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