السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تستقبل متدربيها لأداء الاختبارات حضورياً



نجران 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

استقبلت الكلية التقنية بنجران اليوم, متدربيها لأداء الاختبارات الشهرية حضورياً في مقر الكلية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أنّ الكلية طبقت جميع الإجراءات الاحترازية ضمن استعداداتها للتجهيز لاختبارات المتدربين وفق عمليات التنسيق والمتابعة بين وحدة السلامة والصحة والمهنية وجميع أقسام الكلية بمختلف التخصصات منذ وقت مبكر ليتسنى للمتدربين تأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة مع المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وأشار إلى أن جداول اختبارات المتدربين وزعت على فترة أسبوعين بمتابعة وكالة الكلية للتدريب ووكالة الكلية لشؤون المتدربين لضمان تأدية الطلبة لاختباراتهم دون ازدحام.

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20:35ت م

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