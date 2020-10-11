السعودية اليوم / بدء الدراسة الكشفية العربية الرقمية للمتفرغين للعمل الكشفي



القاهرة 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

افتتح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية – مُدير الإقليم الكشفي العربي – عمرو حمدي ، اليوم فعاليات الدراسة الكشفية العربية الرقمية للمتفرغين للعمل الكشفي بالجمعيات الكشفية العربية، التي يُشارك فيها 55 مشاركا ومشاركة يمثلون 19 جمعية وتستمر حتى 22 من هذا الشهر.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة للأمين العام أكد فيها أهمية تلك الدراسة التي تأتي ضمن خطة الإقليم وكان مقرراً تنفيذها في دولة الإمارات، ومع جائحة

وأشار إلى أنّ الإقليم استطاع مواجهة تحدي الأزمة وعقد الكثير من الفعاليات المدرجة على خطة الإقليم وحققت ناجحاً باهراً, داعيا الأقاليم الكشفية الأخرى أن تستنسخها.

بعد ذلك, استعرض مُدير الطرق التربوية بالإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي أهداف وأغراض وبرنامج وتعليمات الدراسة.

ثم المجال للدارسين لطرح أسئلتهم حول الدراسة ومحتواها، وأوراق العمل والعروض التقديمية المطلوبة من كل دارس.

// انتهى //

20:34ت م

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القاهرة 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واسافتتح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية – مُدير الإقليم الكشفي العربي – عمرو حمدي ، اليوم فعاليات الدراسة الكشفية العربية الرقمية للمتفرغين للعمل الكشفي بالجمعيات الكشفية العربية، التي يُشارك فيها 55 مشاركا ومشاركة يمثلون 19 جمعية وتستمر حتى 22 من هذا الشهر.وتضمن حفل الافتتاح كلمة للأمين العام أكد فيها أهمية تلك الدراسة التي تأتي ضمن خطة الإقليم وكان مقرراً تنفيذها في دولة الإمارات، ومع جائحة كورونا تقرر تنفيذها رقمياً.وأشار إلى أنّ الإقليم استطاع مواجهة تحدي الأزمة وعقد الكثير من الفعاليات المدرجة على خطة الإقليم وحققت ناجحاً باهراً, داعيا الأقاليم الكشفية الأخرى أن تستنسخها.بعد ذلك, استعرض مُدير الطرق التربوية بالإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي أهداف وأغراض وبرنامج وتعليمات الدراسة.ثم المجال للدارسين لطرح أسئلتهم حول الدراسة ومحتواها، وأوراق العمل والعروض التقديمية المطلوبة من كل دارس.// انتهى //20:34ت م0191

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