

بيروت 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1010 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23401، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 459 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

// انتهى //

20:31ت م

0190



بيروت 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 53568 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23401، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 459 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.// انتهى //20:31ت م0190

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجّل 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.