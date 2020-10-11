السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 132 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة



الجزائر 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس

فيما سجلت اللجنة تعافي 104 مرضى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37274 حالة.

// انتهى //

19:59ت م

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الجزائر 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واسأعلنت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتقع إجمالي الإصابات إلى 53072 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في الجزائر، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1801 حالة.فيما سجلت اللجنة تعافي 104 مرضى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37274 حالة.// انتهى //19:59ت م0187

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