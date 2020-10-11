السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفيري فرنسا والبوسنة والهرسك المعينين لدى المملكة



الرياض 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين بمقر الوزارة في الرياض اليوم، كلاً على حدة، سفير جمهورية فرنسا المعين لدى المملكة لودوفيك بوي، وسفير جمهورية البوسنة والهرسك المعين لدى المملكة محمد يوسيتش.

وتسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماد السفيرين، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية لهما بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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19:38ت م

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