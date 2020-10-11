السعودية اليوم / مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يرأس اجتماعاً للشبكة العربية لتربية الأحياء المائية



الخرطوم 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

ترأس المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري اليوم بمقر المنظمة في الخرطوم الاجتماع الدوري الثالث للشبكة العربية لتربية الأحياء المائية.

وأكد مدير المنظمة العربية في تصريح اليوم لمنسقي ومنسقات الشبكة في الدول العربية عبر" تقنية الفيديو" أن اهتمام بعض الدول العربية بقطاع الأسماك -ومنها مشروعات الاستزراع السمكي التي تزايدت في السنوات الأخيرة- يعدّ إحدى الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لسد العجز بين العرض والطلب في الأسماك من المصايد الطبيعية.

وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية بذلت جهوداً مقدرة في هذا المجال وأصدرت بياناً حول تأثيرات جائحة

كما ناقش الاجتماع عدة محاور أهمها مشروعات الاستزراع السمكي الرائدة في الدول العربية وطرق تمويلها، والاستفادة من الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي ونقل تجاربها للدول الأخرى، إضافة إلى أهم المستجدات في مجال تطوير النظم و التشريعات والسياسات المرتبطة بعمل قطاع تربية الأحياء المائية ومقترحات لتطوير عمل الشبكة.

// انتهى //

18:57ت م

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الخرطوم 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واسترأس المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري اليوم بمقر المنظمة في الخرطوم الاجتماع الدوري الثالث للشبكة العربية لتربية الأحياء المائية.وأكد مدير المنظمة العربية في تصريح اليوم لمنسقي ومنسقات الشبكة في الدول العربية عبر" تقنية الفيديو" أن اهتمام بعض الدول العربية بقطاع الأسماك -ومنها مشروعات الاستزراع السمكي التي تزايدت في السنوات الأخيرة- يعدّ إحدى الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لسد العجز بين العرض والطلب في الأسماك من المصايد الطبيعية.وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية بذلت جهوداً مقدرة في هذا المجال وأصدرت بياناً حول تأثيرات جائحة كورونا على الأمن الغذائي العربي، مشيراً إلى أن الجمعية العامة في دورتها العادية (36) التي انعقدت افتراضياً مؤخراً -نظراً لأهمية الثروة السمكية في مجال عمل المنظمة- أصدرت القرار بالموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، كما أصدرت قراراً بالموافقة على تعديل مسمى ومحتوى البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة ليصبح البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة والمالحة.كما ناقش الاجتماع عدة محاور أهمها مشروعات الاستزراع السمكي الرائدة في الدول العربية وطرق تمويلها، والاستفادة من الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي ونقل تجاربها للدول الأخرى، إضافة إلى أهم المستجدات في مجال تطوير النظم و التشريعات والسياسات المرتبطة بعمل قطاع تربية الأحياء المائية ومقترحات لتطوير عمل الشبكة.// انتهى //18:57ت م0180

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