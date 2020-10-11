السعودية اليوم / جامعة جازان وإدارة التعليم بالمنطقة توقعان اتفاقية تعاون



جيزان 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

وقع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بمقر الجامعة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في تطوير وتجويد الأداء المهني للكوادر البشرية في تعليم جازان، والعناية بالتدريب الميداني لخريجي جامعة جازان في التخصصات التربوية.

وأوضح معالي رئيس الجامعة أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 نحو تعليم يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعات تعد من أهم ركائز تحقيق أهداف رؤية المملكة لتطوير العمل المشترك من أجل إعداد جيل واعد معززا بالقيم ومزودا بالمهارات اللازمة للمشاركة في عملية التحديث والبناء

فيما أكد مدير تعليم جازان أن جامعة جازان تمتلك مقومات النجاح بكوادرها وكفاءاتها البشرية المؤهلة مما يسهم في تعزيز بنود الشراكة بين الجامعة وإدارة التعليم، مبيناً أن إدارة التعليم تسعى للتوسع في شراكاتها المجتمعية لتهيئة أبنائها الطلبة وتعزيز إمكانياتهم وصقل مواهب العلمية والعملية.

// انتهى //

18:47ت م

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جيزان 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واسوقع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بمقر الجامعة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في تطوير وتجويد الأداء المهني للكوادر البشرية في تعليم جازان، والعناية بالتدريب الميداني لخريجي جامعة جازان في التخصصات التربوية.وأوضح معالي رئيس الجامعة أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 نحو تعليم يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعات تعد من أهم ركائز تحقيق أهداف رؤية المملكة لتطوير العمل المشترك من أجل إعداد جيل واعد معززا بالقيم ومزودا بالمهارات اللازمة للمشاركة في عملية التحديث والبناء السعودية فيما أكد مدير تعليم جازان أن جامعة جازان تمتلك مقومات النجاح بكوادرها وكفاءاتها البشرية المؤهلة مما يسهم في تعزيز بنود الشراكة بين الجامعة وإدارة التعليم، مبيناً أن إدارة التعليم تسعى للتوسع في شراكاتها المجتمعية لتهيئة أبنائها الطلبة وتعزيز إمكانياتهم وصقل مواهب العلمية والعملية.// انتهى //18:47ت م0175

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