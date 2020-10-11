شكرا لقرائتكم خبر عن العواد : نجدد التوصية بحظر زواج من يقل عمره عن ١٨ سنة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة حقوق الانسان عواد بن صالح العواد ، أن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في تعزيز نمو الطفل وبناء شخصيته وتطوير قدراته، وينبغي أن تكون في منأى عن الممارسات الضارة والأعباء التي لا تتناسب معها، وأن يتمتع الأطفال بحقهم في التعليم والرعاية الصحية وكافة حقوقهم ، وعليه نجدد التوصية بحظر زواج من يقل عمره عن ١٨ سنة من الجنسين نظاما.

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