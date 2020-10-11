شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة ": مؤتمر كورونا مرة واحدة في الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة انه ابتداءً من اليوم الأحد سيكون المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد يوم واحد في الأسبوع "يوم الأحد" . وقالت الوزارة : سنبقى دومًا قريبين منكم بالمستجدات والتعليمات عبر حساب الوزارة ⁦‪@SaudiMOH

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