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شكرا لقرائتكم القبض على 3 مواطنين نفذوا 18 عملية سرقة منازل في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 3 مواطنين نفذوا 18 عملية سرقة منازل في المدينة المنورة
تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتهم إلى النيابة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
نجحت شرطة منطقة المدينة المنورة في فك غموض تشكيل عصابي امتهن دخول المنازل وسرقتها، وبرصد تحركاته وجمع المعلومات عنهم تم تحديد هوية الجناة، وهم 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر.
وأوضحت الشرطة أنه بسماع أقوال المقبوض عليهم أقروا بارتكاب 18 جريمة سرقة، وضُبط بحوزتهم 50 ألفًا و618 ريالًا و38 جهازًا للجوال، حيث تم التحفظ عليهم واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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