القبض على 3 مواطنين نفذوا 18 عملية سرقة منازل في المدينة المنورة

2020-10-11

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

نجحت شرطة منطقة المدينة المنورة في فك غموض تشكيل عصابي امتهن دخول المنازل وسرقتها، وبرصد تحركاته وجمع المعلومات عنهم تم تحديد هوية الجناة، وهم 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر.

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وأوضحت الشرطة أنه بسماع أقوال المقبوض عليهم أقروا بارتكاب 18 جريمة سرقة، وضُبط بحوزتهم 50 ألفًا و618 ريالًا و38 جهازًا للجوال، حيث تم التحفظ عليهم واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.





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