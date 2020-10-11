توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية

2020-10-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بين كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية.

وقالت المجموعة في بيان لها على موقع السوق المالية تداول: إشارةً إلى إعلان مجموعة سامبا المالية بتاريخ 04/11/1441هـ الموافق 25/06/2020م بشأن توقيعها اتفاقية إطارية مع البنك الأهلي التجاري؛ وذلك فيما يتعلق بالاندماج المقترح بين البنكين، وإعلان البنك الأهلي بتاريخ 24/02/1442هـ، الموافق 11/10/2020م بشأن نيته المؤكدة بالاستمرار في تنفيذ الاندماج بين البنكين وفقًا للفقرة (هـ) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

فقد أعلنت مجموعة سامبا عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي بتاريخ 24/02/1442هـ الموافق 11/10/2020م (“اتفاقية الاندماج”) والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

عند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقًا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على 0,739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا “معامل المبادلة”. Advertisements وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44,780 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4,478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي. بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.50 ريال سعودي كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان. ويعتبر تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الاندماج يبلغ 28.45 ريال سعودي وتقييم إجمالي قيمة أسهم مجموعة سامبا المصدرة بحوالي 55.7 مليار ريال. ويمثل التقييم الوارد أعلاه زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا في السوق المالية السعودية ( تداول ) البالغ 27.5 ريال كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان. كما يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 23.7% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 23 ريال كما في تاريخ 2020 / 6 / 24 م ( وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ إبرام البنكين للاتفاقية الإطارية). ويعكس معامل المبادلة قيمة تمثل 1,20 ضعف القيمة الدفترية الملموسة للمجموعة سامبا كما في تاريخ 2020 / 6 / 30 م وذلك بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.5 ريال سعودي كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ نشر هذا الإعلان. وعند إتمام الاندماج، سيملك مساهمو البنك الأهلي الحاليين ما نسبته 67.4% من رأس مال البنك الدامج، وسيملك مساهمو مجموعة سامبا ما نسبته 32.6% من رأس مال البنك الدامج. ويمكن الاطلاع على تفاصيل صفقة الاندماج عبر هذا الرابط.

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