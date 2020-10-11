إدانة مسؤولين بشركة موبايلي لتقديمهم معلومات مضللة لهيئة السوق المالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/01/1442هـ الموافق 02/09/2020م بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات موبايلي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.

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تضخيم إيرادات موبايلي

وتمثلت المخالفة في اارتكاب المسؤولين تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات ( موبايلي )، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.