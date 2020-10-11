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إدانة مسؤولين بشركة موبايلي لتقديمهم معلومات مضللة لهيئة السوق المالية
في القوائم المالية للشركة عامي 2013 و2014
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/01/1442هـ الموافق 02/09/2020م بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات موبايلي بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.
تضخيم إيرادات موبايلي
وأفادت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية يتم تقديمها وتقييدها لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ليتسنى للمتضررين التقدم بطلب الانضمام لها من خلال رابط إلكتروني على الموقع الإلكتروني للهيئة يعلن عنه في حينه؛ وذلك تسهيلًا للمتضررين للمطالبة بتعويضاتهم وتقليلًا لتكاليف التقاضي واختصار الجهد والوقت.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل إعلان أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لما تم نشره على موقعها الإلكتروني، وذلك عبر هذا الرابط.
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