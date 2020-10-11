شكرا لقرائتكم الصحة تنصح 9 فئات بتأجيل العمرة وزيارة المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-11 الصحة تنصح 9 فئات بتأجيل العمرة وزيارة المسجد الحرام أبرزهم الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة متابعات الخليج 365 - الرياض جددت وزارة الصحة التأكيد على بعض الفئات بتأجيل قرار العمرة في إطار خطتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة المعتمرين والزوار. Advertisements وقالت الصحة : إذا كنت من الفئات التالية نوصيك بتأجيل العمرة أو زيارة الحرم وشملت الفئات ما يلي: السكري غير المنضبط (تنويم خلال آخر 6 أشهر).

ارتفاع ضغط الدم (تنويم خلال آخر 6 أشهر)

تليف الكبد.

قصور عضلة القلب.

أمراض الشرايين التاجية (تنويم خلال آخر 6 أشهر)

أمراض الصدر المزمنة (تنويم خلال آخر سنة).

السمنة المفرطة.

نقص المناعة.

الحوامل.

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