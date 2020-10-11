شكرا لقرائتكم فيديو.. دوريات الأفواج الأمنية تحبط تهريب 55 كجم من الحشيش بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-11 فيديو.. دوريات الأفواج الأمنية تحبط تهريب 55 كجم من الحشيش بجازان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (55) كجم من مادة الحشيش المخدرة. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بقيادة المنطقة أثناء تنفيذ مهامها، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة في سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بمنطقة جازان، والقبض على سائقها – وهو مقيم من الجنسية السودانية -، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة المختصة .

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