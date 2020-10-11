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شكرا لقرائتكم هيئة حقوق الإنسان تجدد التحذير من زواج الأطفال دون الـ18 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هيئة حقوق الإنسان تجدد التحذير من زواج الأطفال دون الـ18
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد رئيس هيئة حقوق الإنسان التأكيد على حظر الأنظمة زواج الأطفال من الجنسين دون سن الـ18 عامًا، داعيًا إلى توفير البيئة المناسبة لتنشئتهم وبناء شخصيتهم.
منع زواج الأطفال نظامًا
وقال العواد : مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في تعزيز نمو الطفل وبناء شخصيته وتطوير قدراته، وينبغي أن تكون في منأى عن الممارسات الضارة والأعباء التي لا تتناسب معها، وأن يتمتع الأطفال بحقهم في التعليم والرعاية الصحية وكافة حقوقهم، وعليه نجدد التوصية بحظر زواج من يقل عمره عن ١٨ سنة من الجنسين.
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