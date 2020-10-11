د. حسام زمان: جودة التعليم تساهم في نهضة اقتصادية عالمية

أفاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ بأن الهيئة تنظم –بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين– مؤتمرها الدولي تحت عنوان «تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي»، الذي يقام افتراضيًّا تحت رعاية رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى، يومي الأربعاء والخميس القادمين 14–15 أكتوبر 2020م، ويسبق المؤتمر عدد من ورش العمل خلال الفترة 10–13 أكتوبر 2020.

وأوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أن المؤتمر الدولي يأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها التعليم على مستوى العالم، بعد التأثير الذي أفرزته جائحة كورونا، وألقت بظلالها الكثيفة على مقدرات الحياة عامة، وعلى المقدرات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والصحية.

وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشته القضايا التي تتعلق بمعايير جودة التعليم والتقويم والتدريب، ودور المقومات الفاعلة في آلية إعداد الفرد؛ ليصبح عنصرًا منتجًا مؤثرًا، فينعكس ذلك كله على الحياة الاقتصادية للأفراد بوجه خاص، وإحداث نهضة اقتصادية كبيرة.

وأشاد الدكتور حسام بن عبد الوهاب بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– لمسيرة التعليم، وتقديم رؤية عصرية للتعامل مع الظروف الصعبة التي واجهت العالم من جراء جائحة كورونا، ومواجهة تلك التحديات، بخطط طامحة والإفادة من البنية التقنية الضخمة للمملكة، التي كان لها الأثر الجيد في نجاح منظومة التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد.

ولفت إلى أن جودة التعليم تستطيع التنبؤ بالمكتسبات الاقتصادية عامةً، مشيرًا إلى أنه مع تحقيق معظم البلدان في العالم مكاسب لافتة في التعليم المدرسي؛ فإن تقويم التعليم يتيح لأنظمة التعليم قياسًا دقيقًا لمستوى جودة التعليم الذي تقدمه هذه الدول، ومستوى أنظمتها التعليمية التي من شأنها أن تعزز الرفاهية الاقتصادية.