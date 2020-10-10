السعودية اليوم / العراق يسجل 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

سجل العراق 2344 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9790 حالة, فيما سُجّلت 4233 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.

// انتهى //

18:11ت م

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بغداد 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 400124 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9790 حالة, فيما سُجّلت 4233 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.// انتهى //18:11ت م0099

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