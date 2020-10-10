السعودية اليوم / إطلاق حملة " لنجعلها خضراء" بمنطقة نجران



نجران 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

أطلق المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور بن علي الشمراني حملة لزراعة أكثر من ثلاثة آلآف شتلة من شجر السدر والسلم والطلح بمتنزه نجران الوطني، ضمن حملة التشجير " لنجعلها خضراء" ، بحضور الجهات والجمعيات والروابط البيئية والمهتمين بالبيئة.

ويأتي التدشين تزامنا مع افتتاح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وإكمالا لحملات التشجير المتواصلة التي تطلقها إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى شركاء فرع وزارة البيئة في التطوع "جمعية رابطة نجران الخضراء" وكليات الغد ، ومشاركة أكثر من 40 متطوعا ومتطوعة في غرس الشتلات في المتنزه، بهدف تحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ومكافحة مصادر التلوث ونشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير بين شرائح المجتمع كافة.

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني أنه يجب نشر الوعي العام بأهمية المبادرة ، حيث تُعد هذه المناسبة فرصة لما يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات بالمبادرات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات في المملكة، ويأتي ذلك متفقا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع, ضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.

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17:34ت م

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